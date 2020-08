Gattuso: "Puntiamo alla Champions"

Parla con rinnovato entusiasmo Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo la seconda parte della scorsa stagione che ha portato gli azzurri a conquistare la Coppa Italia, l'allenatore non si nasconde: "Alleno una squadra forte e non mi preoccupo del resto - dice - Ho a disposizione calciatori importanti". E Gattuso non si nasconde neanche per quanto riguarda gli obiettivi stagionali: "Molte squadre si sono rinforzate e noi dobbiamo lavorare bene per raggiungere ciò che ci siamo prefissati - prosegue - Bisogna puntare alla Champions, ai primi quattro posti della classifica. Non dobbiamo avere paura ma bisogna andare a testa bassa e lavorare".



La campagna acquisti ha portato dei rinforzi, su tutti Victor Osimhen: "E' un giocatore che ci dà la possibilità di giocare in maniera diversa - spiega - Con lui possiamo cambiare stile di gioco, attacca bene la profondità e ha grande fisicità". Un altro giocatore da cui Gattuso si aspetta tanto è Lozano che probabilmente troverà più spazio dopo la partenza di Callejon: "Quest'anno può fare molto meglio rispetto alla scorsa stagione".



