De Laurentiis: "Cessioni? Non faremo saldi"

25 Agosto 2020 Fonte: Sky



"Zielinski ha rinnovato. Altri che sembrano in partenza potrebbero anche restare se non arriveranno offerte adeguate"





Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro presente, ovviamente, anche il presidente Aurelio De Lauretiis che ha annunciato il rinnovo di contratto di Zielinski, ma anche ipotizzato qualche cessione: "Siamo in 35, decisamente troppi - dice - Ma non faremo una campagna di saldi. Quelli che sembrano in partenza potrebbero anche restare. Ci sono avvoltoi che stanno aspettando per colpire in picchiata, ma noi abbiamo corazze impenetrabili". Tiene sempre banco il futuro di Koulibaly apprezzato dai grandi club europei: "Resta? Chiedete a United, City e Psg, alle squadre che possono permettersi certe cifre". Per quanto riguarda la ripartenza del campionato dopo il lockdown, De Laurentiis esprime il suo pensiero: "Giocare senza tifosi e ogni tre giorni è stata follia, il calcio è un'industria e va tutelata".