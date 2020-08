Giuntoli: "Con Gattuso possiamo aprire ciclo importante"

Fonte: Sky



Il ds Giuntoli, durante la conferenza stampa a Castel di Sangro, ha rinnovato la stima a Gattuso: "Abbiamo preso l'allenatore con più carattere di tutti - dice - Con lui possiamo aprire un ciclo importante". Quanto alle manovre del Napoli sul mercato dopo il colpo Osimhen: "Negli ultimi due anni abbiamo effettuato tanti cambiamenti, dobbiamo lavorare sulle motivazioni per aprire un nuovo ciclo - prosegue - Spero che la prima settimana di settembre si possa iniziare a fare mercato sul serio". Ed ancora sull'addio di Callejon: "E' stato un giocatore unico nel suo genere, magari ne troveremo un altro un po' meno tattico ma con maggiori capacità offensive. E poi abbiamo in casa dei giocatori che non hanno ancora dimostrato in pieno tutto il loro valore".