Primo giorno di ritiro a Castel di Sangro

Interviste24 Agosto 2020Corriere dello SportGli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione Al via la preparazione stagionale del Napoli di Gattuso. I bus della squadra azzurra sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro poco prima delle 12:30, “evitando” il bagno di folla dei tifosi per le norme anti-Coronavirus e varcando direttamente il cancello dello Sport Village. Neanche a dirlo, tutti gli occhi sono stati per il grande colpo di Aurelio De Laurentiis: Victor Osimhen è tra i 34 convocati di Ringhio, costretto invece a fare a meno di Petagna, risultato positivo al rientro dalla Sardegna e attualmente in isolamento casalingo. Presente anche l'altro nuovo acquisto, Amir Rrahmani, preso nel mese di gennaio dal Verona e lasciato in prestito fino al termine della stagione.







Circa 1000 tifosi presenti al primo allenamento della squadra di Gattuso. Prima un torello con un Osimhen in grande spolvero (il nuovo acquisto in tuta nonostante il grande caldo), poi l'inizio delle partitelle con il primo gol firmato da Ciciretti. Tanto l'entusiasmo dei sostenitori sugli spalti: cori per Mertens (“Ciro”, “Ciro”) e ovazione per la prima firma dell'attaccante nigeriano che ha sbloccato il match tra ‘Verdi' e ‘Bianchi'. Ad uscire anzitempo da un incontro è stato Mario Rui. Il portoghese ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra per il quale è stata necessaria una borsa di ghiaccio. Intanto Osimhen, al termine dell'allenamento, ha postato tre foto dell'allenamento taggando il profilo ufficiale del Napoli: "Grande sessione di allenamento con i ragazzi" le sue parole.



