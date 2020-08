I convocati per il ritiro a Castel di Sangro

Cronaca 24 Agosto 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Non ci sono Petagna, alle prese con il Coronavirus, e Karnezis, destinato al Lilla nell'affare Osimhen





Cronaca24 Agosto 2020Corriere dello SportNon ci sono Petagna, alle prese con il Coronavirus, e Karnezis, destinato al Lilla nell'affare Osimhen Maxi gruppo, tanti giovani e un paio di assenti tra i convocati di Rino Gattuso per la prima parte di preparazione estiva del Napoli, in vista della nuova stagione. Non ci sono Petagna, alle prese con il Coronavirus, e Karnezis, destinato al Lilla nell'affare Osimhen. Tra i volti nuovi quello di Osimhen, Rrahmani e del terzo portiere Contini.



Portieri: Ospina, Meret, Contini, Daniele.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto.

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach.

Attaccanti: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino.