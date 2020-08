Il Napoli riparte da Castel di Sangro

Cronaca 23 Agosto 2020 Fonte: Sky



La squadra di Gattuso riprende la preparazione in vista della stagione 2020-21. Resterà in ritiro fino a venerdì 4 settembre





Il Napoli riparte, coi suoi tifosi. Sedici giorni dopo la conclusione della lunghissima stagione terminata ad agosto post lockdown, la squadra di Gattuso tornerà in campo per pensare al 2020-21. Sabato 8 l'eliminazione dalla Champions contro il Barcellona al Camp Nou, lunedì 24 la ripresa, a Castel di Sangro, per la consueta preparazione atletica della stagione e le primissime amichevoli, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Il Napoli resterà a Castel di Sangro fino a venerdì 4 settembre, allenandosi (quasi) tutti i giorni e giocando due amichevoli: il triangolare con Aquila e Castel di Sangro venerdì 28 alle 17.30 e la partita contro il Teramo venerdì 4 settembre alle 17.