Callejon ad un passo dal Villareal

Mercato 23 Agosto 2020 Fonte: Sky



Operazione a parametro zero quella che sta cercando di chiudere il club spagnolo





Mercato23 Agosto 2020SkyOperazione a parametro zero quella che sta cercando di chiudere il club spagnolo La carriera di Josè Callejon potrebbe presto ripartire dalla Liga, campionato dove in passato ha già giocato con Espanyol e Real Madrid. L'esterno destro offensivo, che ha terminato la sua avventura al Napoli dopo 7 anni ricchi di soddisfazioni trascorsi in maglia azzurra, è infatti vicino ad accettare la proposta arrivata dal Villarreal: la trattativa tra le parti procede positivamente e in maniera spedita, nonostante ancora non siano arrivate le firme sui contratti. Operazione a parametro zero quella che sta cercando di chiudere il club spagnolo, visto che Callejon è libero da ogni vincolo contrattuale con il Napoli, società con la quale nei scorsi mesi ha prolungato l'accordo fino al termine della stagione sportiva appena conclusa. Per lui, adesso, una nuova avventura in Liga alle porte, con il Villarreal che conta di arrivare presto alla fumata bianca.

Arrivato al Napoli nell'estate del 2013 dal Real Madrid, Callejon (classe 1987) ha collezionato in totale 349 presenze arricchite da 82 gol e 78 assist. Con la formazione azzurra ha vinto una Supercoppa Italiana e per due volte la Coppa Italia, l'ultima nella stagione appena conclusa contro la Juventus. Una storia d'amore durata sette anni che adesso però si è ufficialmente conclusa. Con Callejon pronto a ripartire dalla Liga.



