Gabriel si allontana dal Napoli



Mercato 23 Agosto 2020 Fonte: Sky



La squadra azzurra ha continuato a legare l'operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly





Mercato23 Agosto 2020SkyLa squadra azzurra ha continuato a legare l'operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly

Gabriel Magalhaes sarà presto un giocatore dell'Arsenal. Nella giornata di domenica gli agenti del difensore del Lille partiranno dal Brasile, mentre il giocatore farà lo stesso lunedì dalla Francia. Destinazione Inghilterra, dove il classe 1997 svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto di cinque anni da due milioni di ingaggio. L'accordo fra i due club è stato trovato sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus. Gabriel ha accettato la proposta fatta dai Gunners, con lo stesso giocatore che voleva decidere la sua nuova squadra entro la fine della settimana. Il futuro adesso è più chiaro e parla inglese. La Premier League è pronto ad abbracciarlo.



Manca dunque solo la firma, poi sarà finita una vera e propria telenovela di calciomercato. Il Lille ha aspettato fino all'ultimo un rilancio del Manchester United, altro club interessato a Gabriel, che però non ha presentato alcuna offerta. Stesso discorso per il Napoli, che ha continuato a legare l'operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly, la quale tuttavia non si è ancora concretizzata. Nell'ultima stagione il difensore del Lille ha giocato con discreta continuità, collezionando 34 presenze in tutte le competizioni e mettendo a segno anche una rete in campionato.