Brekalo obiettivo per l'attacco azzurro

Mercato 17 Agosto 2020 Fonte: Sky



Per l'ala croata classe '98 il Wolfsburg vuole 20 milioni ma a 17 si potrebbe chiudere





Mercato17 Agosto 2020SkyPer l'ala croata classe '98 il Wolfsburg vuole 20 milioni ma a 17 si potrebbe chiudere Gli azzurri restano sempre molto attivi in questa fase del calciomercato. Dopo il colpo Osimhen, l'ultimo obiettivo dichiarato per l'attacco è Josip Brekalo: ala croata classe '98, il Wolfsburg vuole 20 milioni ma a 17 si potrebbe chiudere. Il Napoli deve decidere se tentare l'affondo. Per la difesa invece c'è già l'accordo con Reguilon, ma non con il Real Madrid anche se la negoziazione tra le parti è ben avviata. Dal Lille potrebbe arrivare arrivare invece Gabriel Magalhaes, centrale classe '97: se e solo se dovesse partire Koulibaly (cercato dal Manchester City).



Gli azzurri restano sempre molto attivi in questa fase del calciomercato. Dopo il colpo Osimhen, l'ultimo obiettivo dichiarato per l'attacco è Josip Brekalo: ala croata classe '98, il Wolfsburg vuole 20 milioni ma a 17 si potrebbe chiudere. Il Napoli deve decidere se tentare l'affondo. Per la difesa invece c'è già l'accordo con Reguilon, ma non con il Real Madrid anche se la negoziazione tra le parti è ben avviata. Dal Lille potrebbe arrivare arrivare invece Gabriel Magalhaes, centrale classe '97: se e solo se dovesse partire Koulibaly (cercato dal Manchester City).