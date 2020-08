Rinviato il discorso sul rinnovo di Gattuso

Mercato 10 Agosto 2020 Fonte: Sky



L'intenzione comune è non essere vincolati da contratti lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane





Mercato10 Agosto 2020SkyL'intenzione comune è non essere vincolati da contratti lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane Faccia a faccia, un confronto costruttivo per guardare al futuro. Gattuso e De Laurentiis, dopo la sconfitta di Barcellona che ha portato all'eliminazione del Napoli dalla Champions League e alla conclusione della stagione, si sono ritrovati a Capri. De Laurentiis e Gattuso, assieme al figlio del presidente Edoardo e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno fatto un bilancio della stagione, parlando poi di futuro e programmi di mercato. Per quanto riguarda il rinnovo dell'allenatore non c'è fretta, l'argomento è stato rinviato senza alcun tipo di frizione anche perché Gattuso ha ancora un anno di contratto. L'intenzione comune è non essere vincolati da contratti lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane.