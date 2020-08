Ora il Napoli deve vendere

Mercato 10 Agosto 2020 Fonte: Sky



Dopo Callejon, tanti altri dovrebbero andare via, tra cui alcuni nomi importanti, come Koulibaly, Allan e Milik





Mercato10 Agosto 2020SkyDopo Callejon, tanti altri dovrebbero andare via, tra cui alcuni nomi importanti, come Koulibaly, Allan e Milik De Laurentiis e Gattuso hanno parlato dei programmi futuri con particolare attenzione sulle strategie di mercato. Per l'attacco è stato già annunciato l'arrivo di Osimhen, ennesimo investimento del 2020 dopo gli arrivi in gennaio di Lobotka, Demme, Politano e gli acquisti di Rrahmani e Petagna. La priorità, in questo momento, è vendere, Giuntoli dovrà quindi lavorare sul mercato in uscita. Dopo Callejon, tanti altri giocatori azzurri dovrebbero andare via. Sulla lista dei partenti alcuni nomi importanti, come quelli di Koulibaly, Allan e Milik. Per il resto sarà sfoltita la rosa, con i vari Malcuit, Younes, Llorente, Luperto e Ghoulam che dovrebbero lasciare il Napoli. Non è escluso anche qualche addio a sorpresa. Dopo le cessioni, si penserà al mercato in entrata: Gattuso ha chiesto un esterno sinistro, un difensore centrale, uno o due esterni offensivi e un centrocampista. Come terzo portiere ci sarà il ritorno del classe 1996 Nikita Contini dalla Virtus Entella.



