Mercato10 Agosto 2020SkyUn terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Siviglia Tra le volontà del Napoli c'è quella di aggiungere alla rosa un nuovo esterno sinistro. Un sondaggio è stato fatto per Sergio Reguilon, terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Siviglia. 35 presenze, 4 assist e 3 gol tra campionato e coppe il bottino raccolto fin qui. Il giocatore rischia di trovare poco spazio al Real Madrid, che in quel ruolo ha già a disposizione due giocatori come Marcelo e Ferland Mendy. Per arrivare a Reguilon, il cui contratto con il Real scadrà nel 2023, bisognerà comunque battere prima la concorrenza di alcuni club di Premier League, interessati a portarlo in Inghilterra. Tra cessioni e acquisti, saranno giorni di grande lavoro per Cristiano Giuntoli. Si attendono le prime novità già per il raduno previsto per il 23 agosto, per poi partire per il ritiro di Castel di Sangro il 24.



