Insigne e Mertens salutano Callejon

9 Agosto 2020



Il commiato del capitano e del bomber della storia del club partenopeo allo spagnolo





Cronaca9 Agosto 2020Corriere dello SportIl commiato del capitano e del bomber della storia del club partenopeo allo spagnolo Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, saluta José Callejon che, contro il Barcellona, ha disputato la sua ultima partita in azzurro: "Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni" scrive l'attaccante sui social.

"Ho avuto la fortuna - scrive ancora Insigne - di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio".



Un saluto a Callejon anche da parte di Mertens: "Callejon è un ragazzo che ci mancherà tanto, soprattutto a me. Ci mancheranno i suoi tagli alle spalle della difesa, ma abbiamo comprato anche dei giocatori che possono alzare la qualità della squadra"







