Voci dal Forum: Cattiveria e cazzimma



Cronaca 8 Agosto 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Ora, archiviamo tutto e ripartiamo! Facciamo tesoro di queste esperienze e costruiamo qualcosa di indimenticabile





Cronaca8 Agosto 2020Forum SoloNapoli - DarioOra, archiviamo tutto e ripartiamo! Facciamo tesoro di queste esperienze e costruiamo qualcosa di indimenticabile

Quando si giocano partite del genere, non si può andare in campo timorosi, non si può andare sempre molli nei contrasti, non si può essere così ingenui sui falli laterali e, soprattutto, non ci si può presentare con un simile centrocampo e un esterno destro alto che era una bella statuina. Tutto ciò ha determinato la sconfitta odierna e la conseguente eliminazione dalla Champions. Non si cercano alibi e non si tiri in ballo la sfortuna. Inoltre, vorrei che Gattuso spiegasse, una volta e per sempre, perché preferisce questo portiere a Meret. Per quanto mi riguarda, rimane un mistero che solo Gattuso può risolvere.

Per farla breve e ovviamente a mio modo di vedere, il Napoli non può giocare con Fabian e Zielinski a centrocampo e sempre in questa zona si ha bisogno di più muscoli; occorre molta più cattiveria, specialmente nei contrasti e in alcuni frangenti di gioco, come per esempio i falli laterali, di tanta cazzimma.

Ora, archiviamo tutto e ripartiamo! Facciamo tesoro di queste esperienze e costruiamo qualcosa di indimenticabile. La palla passa a Gattuso e, d'ora in poi, sarà lui e solo lui il responsabile. Gli do un cosiglio: uno come Elmas non può stare in panchina. Per quanto riguarda peggiori e migliori, dico con rammarico che il peggiore è stato K2, mentre pochi raggiungono la sufficienza e, fra questi, sicuramente Insigne.

Per la cronaca: Barcellon Napoli 3-1. È tutto !