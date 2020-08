Insigne: "Abbiamo fatto il possibile fino alla fine"

Lorenzo Insigne commenta il match del Camp Nou: "Sapevamo che di fronte avevamo una grande squadra, siamo stati in partita, abbiamo lottato e ci abbiamo provato fino all'ultimo minuto".



"Probabilmente potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo, non siamo stati neppure fortunati in alcune conclusioni. Peccato perchè potevamo dare ancora più fastidio al Barcellona".



"In generale credo che siamo sulla strada giusta come gioco e atteggiamento in campo. Ci serve concretizzare di più sotto porta, ma credo che cresceremo anche sotto questo profilo".



"L'anno prossimo proveremo a riconquistare l'accesso alla Champions cercando stavolta di cominciare bene il campionato e proseguire su livelli alti fino alla fine"



