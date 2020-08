Barcellona-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 8 Agosto 2020 Fonte: Il Messaggero



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Camp Nou





Cronaca8 Agosto 2020Il MessaggeroIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Camp Nou

Ospina 6 si oppone alla conclusione di Suarez, non può nulla sugli altri gol.

Di Lorenzo 5,5 sovrastato da Jordi Alba, si fa vedere nella metà campo avversaria troppo poco.

Manolas 5,5 qualche indecisione di troppo contro Suarez. Va meglio nella ripresa.

Koulibaly 5 si fa anticipare da Messi e il suo errore costa il rigore al Napoli. Prova piena di imprecisioni.

Rui 5 difficile contrastare un Messi così scatenato. Va in difficoltà.

Fabian 5,5 si alterna a Demme nella costruzione. Sbaglia qualche appoggio di troppo.

Demme 5 è attento nei primi minuti, poi sparisce dal gioco e viene sostituito all'intervallo.

Zielinski 5 non trova mai il guizzo. Fatica ad entrare in partita.

Callejon 5 prova senza acuti. Non mette mai in difficoltà Jordi Alba. Avrebbe immaginato un congedo migliore dal Napoli.

Mertens 5,5 ha un sussulto dopo due minuti e colpisce il palo. E' stanco nel finale.

Insigne 6 segna il rigore del 3-1 ed è l'unico a proporre gioco del Napoli.

Lobotka 6 migliora il palleggio del Napoli.

Lozano 6 colpisce un palo di testa. E' generoso.

Politano 6 vivace sulla destra.

Gattuso 5,5 il Napoli si sgretola dopo dieci minuti, poi si riprende nella ripresa ma non impensierisce Ter Stegen.