Ospina: "In noi c'è una grande motivazione"

Interviste 7 Agosto 2020 Fonte: SSC Napoli



"Non è una sfida solo contro Messi, sarà un match contro una intera rosa di grande qualità"





"Non è una sfida solo contro Messi, sarà un match contro una intera rosa di grande qualità"



David Ospina, al fianco di Gennaro Gattuso, parla nella conferenza di viglia della sfida col Barcellona."E' stata una stagione particolare in cui abbiamo vissuto varie vicissitudini. Ma siamo riusciti a riprenderci e a seguire una strada precisa. Siamo qui e abbiamo la consapevolezza di giocare contro una squadra di livello mondiale, ma anche con la certezza di avere le nostre possibilità"."Ho affrontato Messi varie volte in Sudamerica, sappiamo che campione sia. Però non è una sfida solo contro Messi, sarà un match contro una intera rosa di grande qualità"."Noi dobbiamo affrontare la gara lavorando da squadra vera, con mentalità, sacrificio, concentrazione e massima attenzione. Siamo cresciuti e vogliamo dimostrare di essere all'altezza di questa competizione"