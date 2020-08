I convocati per la trasferta a Barcellona. Insigne c'è

7 Agosto 2020

Per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma domani al Camp Nou (ore 21) Seduta mattutina per il Napoli oggi al San Paolo. Prima fase dedicata al riscaldamento e torello.



Successivamente lavoro sulla velocità ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con seduta tattica.



Insigne ha svolto intero allenamento col gruppo.



I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.