Osimhen: "A Napoli voglio fare la storia"

Interviste 7 Agosto 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"In un club glorioso dove hanno giocato calciatori del calibro di Maradona, Higuain e Cavani"





Interviste7 Agosto 2020Corriere dello Sport"In un club glorioso dove hanno giocato calciatori del calibro di Maradona, Higuain e Cavani" Il neo attaccante del Napoli Victor Osimhen, ai microfoni di Sport1, ha parlato delle sue sensazioni dopo l'approdo in azzurro: "Ho la possibilità di entrare nella storia di un club glorioso come il Napoli, dove hanno giocato calciatori del calibro di Maradona, Higuain e Cavani. Obiettivi? Voglio far bene in campionato, ma aiutare il club anche in Europa League. Spero che a Napoli io possa fare un passo in avanti". Per Osimhen, però, l'arrivo in Europa non è stato facilissimo: "A Wolfsburg era tutto diverso rispetto alle mie abitudini: clima, cibo e lingua, ho pensato 'Riuscirò a superarlo'? Avevo solo 18 anni e poco tempo per adattarmi all'Europa. Quando Zulte Waregem e Club Brugge mi hanno respinto sono rimasto ferito. Ma se fossi rimasto in Nigeria non avrei mai potuto avere un'opportunità come quella che mi è stata data in Germania. Poi una sera mi ha chiamato il mio agente dicendomi 'Lo Charleroi ti vuole, vorrei tu firmassi'. A causa della prima esperienza gli dissi che non ci sarei mai andato, ma alla fine mi ha convito. A Charleroi l'accoglienza e l'amore ricevuto mi ha dato una grandissima mano" ha concluso l'ex Lille.