Cronaca7 Agosto 2020Corriere dello SportIn questo numero sono compresi giocatori, allenatori, dirigenti, giornalisti, cameramen e servizio di sicurezza Solo 380 persone potranno assistere (o prendere parte) alla sfida tra Barcellona e Napoli al Camp Nou. In questo numero sono compresi giocatori, allenatori, dirigenti, giornalisti, cameramen e servizio di sicurezza. Una sfida a porte chiuse a tutti gli effetti, insomma, in cui le due squadre si giocheranno l'accesso alle "Final Eight" in Portogallo, dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo.