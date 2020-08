Insigne torna a lavorare in gruppo

Cronaca 6 Agosto 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Domani il test decisivo per capire se il numero 24 potrà essere della gara con il Barcellona





Cronaca6 Agosto 2020Corriere dello SportDomani il test decisivo per capire se il numero 24 potrà essere della gara con il Barcellona Allenamento mattutino per il Napoli che, a Castel Volturno, ha proseguito la preparazione in vista della gara di Champions League con il Barcellona, in programma sabato 8 agosto (ore 21) al Camp Nou. Per la truppa di Rino Gattuso la seduta è iniziata con riscaldamento atletico e attivazione con il pallone. A chiudere la seduta una partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, il capitano azzurro ha svolto terapie, oltre ad lavorato in parte in palestra e in parte in campo con il gruppo. Domani il test decisivo per capire se il numero 24 potrà essere della gara con il Barcellona.