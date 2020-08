Solo terapie per Insigne

Il capitano sta tentando il recupero per la gara del Camp Nou





Seduta mattutina per il Napoli in vista della sfida di sabato sera contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (in esclusiva in chiaro su Canale 5). La squadra ha iniziato la sessione con un riscaldamento a secco seguite da lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Lorenzo Insigne, che sta tentando il recupero per la gara del Camp Nou, ha svolto terapie, dopo la piccola lesione tendinea affiorata dopo il match contro la Lazio.

Si cercherà di non forzare le tappe e di provare poi poco prima della partenza, fissata per venerdì all'ora di pranzo. Il test decisivo sarà poi durante la rifinitura che si svolgerà allo stadio San Paolo. Poi l'aereo per la Catalogna dove Insigne spera di poter scrivere una pagina storica per sé e il suo club.