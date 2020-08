Per Insigne infiammazione dell'adduttore

Cronaca 3 Agosto 2020 Fonte: Corriere dello Sport



L'esito della risonanza magnetica indica una situazione critica ma non grave. Possibile un recupero per Barcellona





Cronaca3 Agosto 2020Corriere dello SportL'esito della risonanza magnetica indica una situazione critica ma non grave. Possibile un recupero per Barcellona E' infiammazione all'inserzione dell'adduttore il verdetto della risonanza magnetica a cui č stato sottoposto Lorenzo Insigne. Lo si apprende da fonti qualificate del club. Il capitano del Napoli si č infortunato all'84' del match con la Lazio e il verdetto di oggi indica una situazione critica ma non grave. Insigne proseguirą la terapia a Castel Volturno e verificherą con lo staff medico diretto dal dottor Canonico l'evolversi del fastidio per capire se potrą provare a essere in campo sabato sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.



E' infiammazione all'inserzione dell'adduttore il verdetto della risonanza magnetica a cui č stato sottoposto Lorenzo Insigne. Lo si apprende da fonti qualificate del club. Il capitano del Napoli si č infortunato all'84' del match con la Lazio e il verdetto di oggi indica una situazione critica ma non grave. Insigne proseguirą la terapia a Castel Volturno e verificherą con lo staff medico diretto dal dottor Canonico l'evolversi del fastidio per capire se potrą provare a essere in campo sabato sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.