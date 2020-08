Napoli-Lazio: arbitra Calvarese

Cronaca 1 Agosto 2020 Fonte: SSC Napoli



Un solo precedente per gli azzurri con il fischietto di Teramo in questo campionato





Assistenti: Baccini-Vecchi. IV Uomo: Dionisi. VAR: Di Paolo-De Meo.



Questi i precedenti di Calvarese con il Napoli in Serie A:



Napoli-Catania 2-0 il 2 febbraio 2013

Fiorentina-Napoli 1-2 il 30 ottobre 2013

Sassuolo-Napoli 0-2 il 16 febbraio 2014

Udinese-Napoli 1-1 il 19 aprile 2014

Napoli-Genoa 2-1 il 26 gennaio 2015

Napoli-Atalanta 1-1 il 22 marzo 2015

Cagliari-Napoli 0-5 l'11 dicembre 2016

Napoli-Udinese 4-2 il 18 aprile 2018

Napoli-Bologna 3-2 il 29 dicembre 2018



Fiorentina-Napoli 0-0 il 9 febbraio 2019



Roma-Napoli 1-4 il 31 marzo 2019

Napoli-Genoa 0-0 il 9 novembre 2019



