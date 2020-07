Lopez: "Osimhen ha scelto il Napoli"

Il presidente del Lille Gerard Lopez, in un'intervista al quotidiano francese L'Èquipe ha parlato di mercato. Al centro del dibattito il giovane attaccante nigeriano Victor Osimhen, oggetto del desiderio del Napoli di De Laurentiis. Gli azzurri da qualche settimana corteggiano il calciatore ma ancora manca l'ufficialità.



A proposito della trattativa, Gerard Lopez ha spiegato: "Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell'operazione. Abbiamo dovuto ricominciare da zero. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. La trattativa è in stato avanzato, siamo ai dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento. Intanto, fino a che non sarà ufficiale, continuerò a ricevere offerte". Sui tempi di chiusuta precisa: "I campionati si sovrappongono, questo è un problema per la stesura dei contratti. Il trasferimento non è lineare. Il mercato francese era aperto prima della chiusura fino al 15 agosto, ora in Italia aprirà a settembre. Servono una moltitudine di contratti per coprire tutte le eventualità, specialmente le penali". Il Napoli è interessato anche a Gabriel, difensore: "Sceglierà il suo nuovo club questa settimana" le parole del presidente del Lille.



