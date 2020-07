I convocati per la trasferta a Milano

Cronaca27 Luglio 2020SSC NapoliA San Siro in programma il match contro l'Inter valevole per la 37esima giornata di Serie A Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra si allenata sul campo 2 iniziando la seduta con esercizi aerobici. Di seguito torello a 2 gruppi. Successivamente la rosa, divisa ancora in due plotoni, ha svolto in maniera alternata lavoro tecnico e lavoro tattico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto.



I convocati: Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Milik, Politano.