Gattuso: "Creato tanto e più del Sassuolo"

Interviste 26 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



"Dobbiamo restare concentrati sempre, perché al minimo rilassamento rischiamo di regalare occasioni"





Interviste26 Luglio 2020SSC Napoli"Dobbiamo restare concentrati sempre, perché al minimo rilassamento rischiamo di regalare occasioni" Gennaro Gattuso commenta con soddisfazione la gara del San Paolo: "Solo nel primo tempo abbiamo costruito nove palle gol. Questo da un lato è positivo sotto il profilo dell'espressione di gioco, ma dall'altro è meno positivo perchè significa che non concretizziamo la superiorità".



"La squadra deve usare più a testa, mi va bene il palleggio ma deve essere un palleggio pensato e finalizzato".



"Dobbiamo restare concentrati sempre, perché al minimo rilassamento rischiamo di regalare occasioni. Questa è una crescita che bisogna fare. Però nel complesso ritengo che abbiamo avuto la partita in pugno e siamo stati superiori al Sassuolo come mole di gioco".



"Bisogna restare sul pezzo e lavorare. Tra due settimane abbiamo una possibilità di entrare nella storia, ci giochiamo una opportunità enorme contro una corazzata. Il fatto è che loro hanno un giocatore che può saltare tutti e andare in gol. Però noi daremo tutto per provare a ottenere qualcosa di straordinario"



Gennaro Gattuso commenta con soddisfazione la gara del San Paolo: "Solo nel primo tempo abbiamo costruito nove palle gol. Questo da un lato è positivo sotto il profilo dell'espressione di gioco, ma dall'altro è meno positivo perchè significa che non concretizziamo la superiorità"."La squadra deve usare più a testa, mi va bene il palleggio ma deve essere un palleggio pensato e finalizzato"."Dobbiamo restare concentrati sempre, perché al minimo rilassamento rischiamo di regalare occasioni. Questa è una crescita che bisogna fare. Però nel complesso ritengo che abbiamo avuto la partita in pugno e siamo stati superiori al Sassuolo come mole di gioco"."Bisogna restare sul pezzo e lavorare. Tra due settimane abbiamo una possibilità di entrare nella storia, ci giochiamo una opportunità enorme contro una corazzata. Il fatto è che loro hanno un giocatore che può saltare tutti e andare in gol. Però noi daremo tutto per provare a ottenere qualcosa di straordinario"