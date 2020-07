Voci dal Forum: Uno strazio

Cronaca25 Luglio 2020Forum SoloNapoli - DarioIn una partita del genere è semplicemente inutile cercare indicazioni, o andare alla ricerca del migliore o del peggiore Ancora due giornate e poi questo strazio, perché di strazio trattasi, sarà finito. Suvvia, Gattuso ha ragione: questo non è calcio. Quando poi la gara è fra due squadre, come Sassuolo e Napoli, che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, lo strazio è assicurato ancor di più. Sarebbe stato meglio, a mio modo di vedere, fermare tutto a gennaio e non assegnare alcunché, ma il dio pecunia deve avere sempre il sopravvento, purtroppo.

In una partita del genere è semplicemente inutile cercare indicazioni, o andare alla ricerca del migliore o del peggiore. I ritmi, considerato il caldo, devono essere per forza lenti e di impegno manco a parlarne. Conideriamo la gara odierna, come ulteriore allenamento in vista dell'imminente impegno di Barcellona, e va bene così.

Per la cronaca: Napoli - Sassuolo 2 - 0. Marcatori: Hysaj, al suo primo gol in serie A, ed Allan.

Da notare che al Sassuolo sono stati annullati quattro, dico quattro, gol per fuorigioco. È tutto!