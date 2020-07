Hysaj: "Felice per il primo gol con il Napoli"

Interviste 25 Luglio 2020 Fonte: CalcioNews24



"Presi quattro gol arrivati da errori nostri. Meno male che c'è il VAR perché loro erano in posizione di fuorigioco"





Interviste25 Luglio 2020CalcioNews24"Presi quattro gol arrivati da errori nostri. Meno male che c'è il VAR perché loro erano in posizione di fuorigioco" Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Sassuolo.



PRESTAZIONE CON GOL – «Sono molto contento per questo primo gol con il Napoli. Mi dispiace che non ci fossero i tifosi, ma lo dedico comunque alla mia famiglia e a mia moglie. Spero di farne altri».



QUATTRO GOL SUBITI – «Sono stati quattro gol arrivati da errori nostri. Meno male che c'è il VAR perché loro erano in posizione di fuorigioco, ma dobbiamo stare più attenti».



VAR – «Il Sassuolo gioca il pallone come il Barcellona. Il livello dei giocatori sarà più elevato e noi dobbiamo stare attenti anche ai piccoli dettagli. Siamo in forma, dobbiamo solo limare due o tre cose».



FUTURO – «Sono sereno e vivo bene a Napoli. Me la godrò fino all'ultimo, poi queste cose non si sanno come possono andare. Con la società parlerò a fine stagione perché ora ci sono molte partite importanti».



Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Sassuolo.PRESTAZIONE CON GOL – «Sono molto contento per questo primo gol con il Napoli. Mi dispiace che non ci fossero i tifosi, ma lo dedico comunque alla mia famiglia e a mia moglie. Spero di farne altri».QUATTRO GOL SUBITI – «Sono stati quattro gol arrivati da errori nostri. Meno male che c'è il VAR perché loro erano in posizione di fuorigioco, ma dobbiamo stare più attenti».VAR – «Il Sassuolo gioca il pallone come il Barcellona. Il livello dei giocatori sarà più elevato e noi dobbiamo stare attenti anche ai piccoli dettagli. Siamo in forma, dobbiamo solo limare due o tre cose».FUTURO – «Sono sereno e vivo bene a Napoli. Me la godrò fino all'ultimo, poi queste cose non si sanno come possono andare. Con la società parlerò a fine stagione perché ora ci sono molte partite importanti».