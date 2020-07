Napoli-Sassuolo: i voti agli azzurri



Cronaca 26 Luglio 2020 Fonte: CalcioNapoli1926



Il giudizio sui giocatori dopo la vittoria al San Paolo





Cronaca26 Luglio 2020CalcioNapoli1926Il giudizio sui giocatori dopo la vittoria al San Paolo

Ospina 6: Si prende qualche rischio in uscita con i piedi ma riesce a rimediare quando sventa un paio di occasioni pericolose innescate dagli avversari.



Di Lorenzo 5,5: Una partita di grande difficoltà, non la sua migliore gara. Ha difficoltà a contenere l'avversario che riesce a superarlo in più di un'occasione.



Manolas 5,5: Comincia bene poi commette un sanguinoso errore che rischia di mettere nei guai il Napoli. Favorisce il gol dell'avversario ma viene salvato dal Var che annulla tutto per fuorigioco. (dal 59′ Maksimovic 5,5: Commette subito un errore al suo ingresso in campo ed apre la strada al gol degli avversari che viene annullato dal Var)



Koulibaly 6,5: Tra i migliori della fase difensiva e riesce a fare buona guardia. Tiene la linea difensiva e commette davvero poche sbavature. Fa sentire il proprio peso agli avversari.



Hysaj 7: La sua partita comincia nel migliore dei modi con il primo gol messo a segno da quando è arrivato al Napoli. Una rete che gli regala maggiore intraprendenza e voglia di giocare.



Fabian 6: Ci mette un pò più dei compagni di reparto ad entrare in partita. Riesce a tenere la linea di centrocampo ed aiutare il Napoli nella manovra di attacco. (dal 79′ Allan 6,5: Pochi minuti nelle gambe ma qualche buono spunto che portano al gol del 2-0 )



Lobotka 6,5: Più che sufficiente la prova dello slovacco che entra subito in partita. Supporta anche la fase difensiva recuperando un buon numero di palloni.



Zielinski 7: Smista molti pallone e serve i compagni in area. Cresce con il passare de minuti e diventa sempre più propositivo tanto da arrivare vicino al gol in più di un'occasione. (dal 79′ Elmas 6: Entra in campo e ci mette tanto entusiasmo e voglia di fare. Non si tira indietro e partecipa alla manovra)



Callejon 5,5: Non riesce a sfruttare un'occasione perfetta per il gol del doppio vantaggio partenopeo. Non riesce ad incidere particolarmente sulla gara. (dal 66′ Politano 6: Non commette alcuna sbavatura ed è solo il palo a negargli la gioia del gol dell'ex)



Milik 5,5: Un pò imbrigliato nella difesa avversaria. Nella prima frazione di gioco riesce a fare ben poco. La prima vera occasione arriva nel secondo tempo che però non riesce clamorosamente a sfruttare. (dal 66′ Mertens 6: Non ha grandi occasioni per incidere sul match fino all'assist vincente per la rete di Allan)



Insigne 5,5: Prima dello scadere della mezz'ora di gioco non riesce a sfruttare due possibili occasioni per il vantaggio. Partita sottotono come i compagni di reparto.