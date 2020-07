Napoli-Sassuolo: i precedenti

Cronaca25 Luglio 2020SSC NapoliTra le due squadre in Serie A non c' mai stato uno 0-0 Sar la 14esima sfida in Serie A tra Napoli e Sassuolo. E' la settima edizione in casa azzurra.



Questi i 6 precedenti al San Paolo: 4 vittorie Napoli e 2 pareggi.



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Sassuolo in Serie A:



7 ottobre 2018 - Napoli vs Sassuolo 2-0



Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro il Sassuolo in Serie A:



28 novembre 2016 Napoli vs Sassuolo 1-1.



Nei 13 precedenti tra le due squadre in Serie A non c' mai stato uno 0-0.