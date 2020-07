Voci dal Forum: La costante e l'equivoco

Cronaca 22 Luglio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Per far giocare Insigne, uno come Lozano, che è mille volte superiore al talento di Fratte, lo teniamo in panchina





Cronaca22 Luglio 2020Forum SoloNapoli - DarioPer far giocare Insigne, uno come Lozano, che è mille volte superiore al talento di Fratte, lo teniamo in panchina Partiamo subito con il dire che il Napoli è uscito sconfitto dal Tardini, ma ciò ha un'importanza relativa. Contano in questo momento, lo ripeto per l'ennesima volta, solo ed esclusivamente le indicazioni che questo calcio offre. A mio modo di vedere, questo Napoli è caratterizzato da una costante e un grosso equivoco. Cominciano dalla costante: il 90% dei gol subiti il Napoli li incassa sulla sua sinistra. Ormai gli avversari sanno che per far male al Napoli basta attaccare sulla sinistra e, puntualmente, ciò avviene. Una volta la cosiddetta catena di sinistra era la forza del Napoli, ma c'erano Hamsik e Ghoulam, che erano la vera forza di quella catena. Oggi, facciamocene una ragione, non ci sono e, cosa strana, non si corre ai ripari. Si perde il tempo sul mercato con questo Osimhen e non si va alla ricerca di un esterno basso che sia veramente forte. Gli avversari, si può essere certi, continueranno ad attaccare sulla sinistra e a far male. Non do eccessive colpe a Mario Rui, perché fa quel che può e si impegna sempre, ma a chi opera sul mercato e, di conseguenza, alla costruzione della squadra, certamente sì.

Passiamo all'equivoco, che ha un solo nome: Insigne. Gattuso ha osato sostituirlo due volte e per due volte è uscito dal campo mugugnando. Il ragazzo, si fa per dire, non è per nulla cambiato. Non è un fuoriclasse e non lo sarà mai: soliti movimenti, solite finte e soliti tiri a giro, uno su mille. Oggi andava sostituito, ma Gattuso ha preferito sostituire Lozano, vale a dire l'unico che ha creato pericoli e grattacapi al Parma e, insieme a Zielinski, l'unico capace di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Per far giocare Insigne, uno come Lozano, che è mille volte superiore al talento di Fratte, lo teniamo in panchina. È normale che poi si perda. La responsabilità di questo equivoco è anche e, soprattutto, della stampa napoletana, che è schierata a favore di Insigne in modo compatto, probabilmente perché napoletano, ma per favore.

Ad ogni modo, contro il Barcellona giocherei con Manolas e Maksi centrali e K2 sulla sinistra. A centrocampo tenterei di recuperare Allan, perché abbiamo bisogno di un incontrista come il pane e in avanti lascerei giocare Mertens e Milik. Non vedo altre soluzioni.

La sconfitta odierna è soprattutto colpa di Gattuso: cambi sballati e quel tirare fuori Lozano è stata una vera bestemmia.

Per la cronaca: al Tardini di Parma: Parma - Napoli 2-1.