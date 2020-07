Pezzella: "È stata una vittoria liberatoria"

Interviste22 Luglio 2020TMW"A fine gara il mister ci ha ricordato tutti i sacrifici che abbiamo fatto: è stata una bellissima emozione" In una intervista concessa a DAZN, il laterale mancino del Parma, Giuseppe Pezzella, si è così espresso dopo la vittoria sul Napoli: "Sicuramente era una partita che sentivo di più rispetto alle altre. Sono contento per la salvezza matematica, oggi sono arrivati tre punti importanti: quasi una liberazione dopo gli ultimi risultati".



Che emozioni c'erano nell'abbraccio finale?

"Siamo un gruppo molto unito, sia fuori che dentro il campo. E' stata una vittoria liberatoria, il mister ci ha ricordato tutti i sacrifici che abbiamo fatto: è stata una bellissima emozione".



Come sta preparando l'addio Kulusevski?

"Lui è molto umile, ora sta pensando solo al Parma: dopo il 2 agosto, penserà lui a come prepararsi".



E' difficile marcarlo in allenamento?

"Molto difficile, è fortissimo".



