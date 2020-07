Parma-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 22 Luglio 2020 Fonte: Calciomercato



I giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Tardini





Cronaca22 Luglio 2020CalciomercatoI giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Tardini

Meret 6 – Spiazzato sui rigori, dove ovviamente non ha nessuna colpa specifica. Di fatto sono le uniche conclusioni in porta del Parma in tutta la partita.



Di Lorenzo 6 – Si propone di tanto in tanto in avanti, seppur con meno frequenza rispetto ai mesi scorsi ma comunque in crescita rispetto alle ultime uscite. Fra i più attivi.



Maksimovic 5,5 – Ha attraversato il top della condizione alla ripresa post Covid, ora invece sembra un po' in debito di condizione. Passeggia in campo, soffre la rapidità degli avanti parmensi e in qualche occasione rischia anche di far danno.



Koulibaly 5 – In evidente debito d'ossigeno anche lui, passeggia come tutta la squadra ma poi regala la topica finale di quel rigore regalato al Parma. Molto ingenuo, forse anche più di Mario Rui nella prima occasione.



Mario Rui 5,5 – Forse un po' ingenuo sul rigore, anche se era in corsa e doveva solo scomparire per evitare Grassi. Nella prestazione generale è un po' meno fresco rispetto alle ultime uscite.



Allan 4,5 – Diversi errori di alleggerimento, alcuni anche piuttosto banali. In particolare un retropassaggio cervellotico a metà del primo tempo stava mandando in rete Karamoh. La testa è ormai altrove: è un lontano parente di quel calciatore che piaceva (e piace) a diverse big europee. Dal 65′ Elmas 6 – Sicuramente più attivo del compagno di squadra, non che ci volesse molto. Ha gamba e idee, farà parlare di sé.



Demme 5 – Sta iniziando a tirare il fiato anche lui, e lo si vede anche in alcuni appoggi semplici finiti fuori misura. Non è un robot e adesso, dopo tanti minuti nelle gambe, sta iniziando a dimostrarlo. Dall'85' Lobotka sv



Fabian 5,5 – Tra i centrocampisti è quello che più tenta di proporsi e di appoggiare la manovra: di fatto interpreta il ruolo che di solito è di Zielinski. Sua anche la conclusione sul braccio di Grassi che vale il rigore per il Napoli. Dal 76′ Zielinski sv



Politano 5 – L'assenza di Mertens gli apre spazi interessanti anche al centro dove prova anche a fiondarsi, ma mai con risultati soddisfacenti. Dal 65′ Callejon 5 – Scala lui al centro dell'attacco, non è esattamente irresistibile ma almeno dà qualche riferimento in più rispetto a Lozano lì in mezzo.



Lozano 5 – Non è il suo ruolo e – decisamente – si vede. Sembra non sapere quali movimenti fare, non attacca mai lo spazio ma neppure offre soluzioni di passaggio ai compagni. Sicuramente più coinvolto quando ha spazio per affondare a destra: bella la conclusione di esterno destro neutralizzata da Sepe, non senza difficoltà. Dall'85' Younes sv



Insigne 5 – Pochi spunti dei suoi, diverse conclusioni ampiamente fuori misura. Poi però ha la palla giusta dagli undici metri e non perdona l'ex compagno Sepe. L'unica gioia di una gara sicuramente mediocre.



All. Gattuso 5 – Ormai è davvero calcio estivo, anche perché in effetti saremmo nei giorni in cui negli anni scorsi si andava in ritiro. I suoi in mezzo al campo passeggiano, e si vede, ma tanto ormai questo campionato non ha più obiettivi per il suo Napoli.