Giuntoli: "Con Gattuso è arrivata la svolta"

Interviste 22 Luglio 2020 Fonte: Calciomercato



Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Dazn prima della sfida con il Parma: ​"Stiamo facendo molto bene. Eravamo convinti che con Gattuso si poteva svoltare e così è stato. Ha una grande capacità, è un grande allenatore, è stato un grande giocatore. Osimhen e Under? Non ci sono novità di rilievo, stiamo valutando tanti profili".