Parma-Napoli: le formazioni ufficiali

Cronaca 22 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Gattuso potrà contare anche su Mertens, tra i convocati per la gara al Tardini





Cronaca22 Luglio 2020Corriere dello SportGattuso potrà contare anche su Mertens, tra i convocati per la gara al Tardini Dopo sei sconfitte nelle ultime sette gare di campionato, il tecnico del Parma D'Aversa vuole una prova d'orgoglio contro il Napoli: "Ai ragazzi ho detto che bisogna essere molto arrabbiati per gli ultimi risultati negativi. Siamo gli stessi che hanno fatto 40 punti, dobbiamo essere bravi a uscire da questo momento-no". Diverso il discorso per la squadra di Gattuso, che cerca il sesto risultato utile consecutivo in campionato. Per riuscirci il tecnico del Napoli potrà contare anche su Mertens, tra i convocati per la gara al Tardini.



Parma-Napoli, le formazioni ufficiali



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, B.Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Siligardi, Caprari. ALL.: D'Aversa.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Lozano, Insigne. ALL.: Gattuso.