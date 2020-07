Parma-Napoli: dove vederla in TV

Cronaca 22 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn





Cronaca22 Luglio 2020Corriere dello SportSarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn Parma-Napoli è in programma alle 19.30 all'Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn1 (canale 29).