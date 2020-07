HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Milik squalificato per un turno

Cronaca 20 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Era diffidato ed stato ammonito nel corso di Napoli-Udinese





Era diffidato ed stato ammonito nel corso di Napoli-Udinese Domenica ricca in Serie A, con sei partite disputate tra pomeriggio e sera. Il Giudice Sportivo ha pubblicato il consueto comunicato con gli squalificati per la 35^ giornata, che vanno ad aggiungersi ai cinque calciatori gi fermati in relazione alle gare del sabato. Nessun giocatore stato espulso, ma dovranno osservare un turno di stop i diffidati che sono stati ammoniti. Tra di essi Arkadiusz Milik del Napoli



