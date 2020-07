Uva: "Il Napoli giocherą a Barcellona"

Interviste 19 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"A meno che nel frattempo non dovessero uscire norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada"





Interviste19 Luglio 2020Corriere dello Sport"A meno che nel frattempo non dovessero uscire norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada" Intervistato da Radio Punto Nuovo, il vice presidente della Uefa Michele Uva ha parlato della prossima sfida tra Barcellona e Napoli: "Il Napoli ufficialmente va a giocare a Barcellona a meno che nel frattempo non dovessero uscire norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada, quindi le partite di ritorno degli ottavi si disputeranno nelle cittą d'appartenenza. Ovviamente ci sono soluzioni alternative".