Napoli-Udinese: i precedenti



Cronaca 19 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri ha vinto le ultime 5 gare al San Paolo contro i friulani





Sarà la sfida numero 76 tra Napoli e Udinese in Serie A. E' la 38esima edizione in casa azzurra.



Queso il bilancio dei 37 precedenti interni: 22 vittorie del Napoli, 11 pareggi, 4 successi dell'Udinese.



Il Napoli ha vinto le ultime 5 gare al San Paolo contro i friulani.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro l'Udinese in Serie A:



17 marzo 2019 – Napoli v Udinese 4-2



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro l'Udinese in Serie A:



07 dicembre 2013 – Napoli v Udinese 3-3



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro l'Udinese in Serie A:



17 aprile 2011 – Napoli v Udinese 1-2