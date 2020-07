Voci dal Forum: Le indicazioni

Non è certamente il risultato ciò che conta in questo strano finale di campionato, ma bensì le indicazioni che può offrire, nella speranza che chi di dovere le sappia cogliere. Il risultato, diciamolo subito, è stato il seguente: Bologna - Napoli 1 - 1. Marcatori: Manolas e Barrow.

Queste, a mio parere, le indicazioni di cui tener conto: 1) la squadra negli ultimi venti minuti è apparsa in debito di ossigeno, quindi è inutile e pericoloso farla andare con il piede a tavoletta in questo momento; 2) Demme rispetto a Lobotka assicura più equilibrio; 3) Lozano ha grinta e buona tecnica, deve assolutamente essere maggiormente impiegato; 4) non sempre le azioni devono partire da dietro, palleggiando, specialmente quando gli avversari sistematicamente pressano; 5) quest'alternanza dei portieri è semplicemente ridicola. Si scelga il titolare e la si faccia finita.

Mi auguro che le prossime partite siano solo allenamenti di preparazione per la grande partita di Barcellona. Questo campionato, ce lo si ficchi bene in testa, non ha più nulla da dire e non interessa a nessuno.

Per quanto riguarda gli avversari, sono rimasto favorevolmente impressionato da Barrow, un indemoniato, e da Soriano, tecnica e potenza.