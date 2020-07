Gattuso: "Il Bologna ha fatto meglio di noi"

Interviste 15 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



"Nel secondo tempo purtroppo ho visto difetti di 4-5 mesi fa. Non siamo stati in grado di tenere il ritmo del primo tempo"





Interviste15 Luglio 2020SSC Napoli"Nel secondo tempo purtroppo ho visto difetti di 4-5 mesi fa. Non siamo stati in grado di tenere il ritmo del primo tempo" "Il punto lo prendo per guadagnato perchè abbiamo rischiato tanto e il Bologna ha fatto meglio di noi". Gennaro Gattuso commenta il pareggio azzurro al Dall'Ara.



"Nel secondo tempo purtroppo ho visto difetti di 4-5 mesi fa. Non siamo stati in grado di tenere il ritmo e il gioco del primo tempo. La sensazione netta è che ci siamo espressi al di sotto delle ultime gare".



"Devo fare i complimenti al Bologna che è una squadra che ha lo stesso carattere del proprio allenatore. Noi conoscevamo le loro qualità e dovevamo fare una partita intensa dall'inizio alla fine. E invece siamo calati, rischiando molto".



"Non è un discorso di singoli, ma di squadra. Non siamo stati costanti e all'altezza, non abbiamo fatto giungere i palloni necessari agli attaccanti e non siamo stati equilibrati nella seconda parte".



"Io voglio massima attenzione sempre. Il primo tempo mi è anche piaciuto, siamo stati pure belli in alcune circostanze. Però non siamo rimasti in campo con la stessa mentalità fino alla fine e il Bologna ha preso il sopravvento schiacciandoci".



"A me non interessa che tra 20 giorni ci sia il Barcellona. Adesso c'è il campionato e dobbiamo dare il massimo in ogni partita fino alla fine"



"Il punto lo prendo per guadagnato perchè abbiamo rischiato tanto e il Bologna ha fatto meglio di noi". Gennaro Gattuso commenta il pareggio azzurro al Dall'Ara."Nel secondo tempo purtroppo ho visto difetti di 4-5 mesi fa. Non siamo stati in grado di tenere il ritmo e il gioco del primo tempo. La sensazione netta è che ci siamo espressi al di sotto delle ultime gare"."Devo fare i complimenti al Bologna che è una squadra che ha lo stesso carattere del proprio allenatore. Noi conoscevamo le loro qualità e dovevamo fare una partita intensa dall'inizio alla fine. E invece siamo calati, rischiando molto"."Non è un discorso di singoli, ma di squadra. Non siamo stati costanti e all'altezza, non abbiamo fatto giungere i palloni necessari agli attaccanti e non siamo stati equilibrati nella seconda parte"."Io voglio massima attenzione sempre. Il primo tempo mi è anche piaciuto, siamo stati pure belli in alcune circostanze. Però non siamo rimasti in campo con la stessa mentalità fino alla fine e il Bologna ha preso il sopravvento schiacciandoci"."A me non interessa che tra 20 giorni ci sia il Barcellona. Adesso c'è il campionato e dobbiamo dare il massimo in ogni partita fino alla fine"