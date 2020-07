Politano: "Abbiamo sbagliato a non chiudere la gara"

Interviste 15 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



Interviste15 Luglio 2020SSC Napoli"Purtroppo ci è mancato il guizzo decisivo. Nella ripresa il Bologna è salito di ritmo e alla fine il pareggio è giusto" "Dovevamo chiudere la partita quando eravamo in vantaggio". Matteo Politano analizza la prestazione azzurra a Bologna.



"Nel primo tempo siamo stati superiori e abbiamo messo in difficoltà il Bologna. Dopo essere passati subito avevamo la gara in pugno".



"In quel momento bisognava segnare il secondo gol approfittando della supremazia. Purtroppo ci è mancato il guizzo decisivo".



"Oggi mi sono espresso bene e sono in crescita, però non sono soddisfatto perchè potevamo fare nostro il successo. Nella ripresa il Bologna è salito di ritmo e alla fine il pareggio è stato giusto"



