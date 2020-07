Gattuso e Mihajlovic, siparietto nel post partita

Dopo l'1-1 del Dall'Ara, nel post partita di Bologna-Napoli, Mihajlovic e Gattuso hanno finito la gara come l'avevano iniziata: vicini.







Prima in panchina, poi per l'intervista. I due infatti si sono presentati insieme davanti alle telecamere di DAZN.

Sinisa e Rino, come due amici. Tra l'analisi della partita (in cui l'allenatore azzurro ha criticato il secondo tempo dei suoi) e qualche battuta a creare a tratti un siparietto che si è concluso con un abbraccio.







"Il Bologna in questo momento assomiglia a Miha, non molla mai", ne è sicuro Gattuso che guarda l'amico e collega lì vicino. Poi una risata, proponendo un paragone tra loro: "Sinisa è più ca**uto di me. Io abbaio ma mordo poco, lui abbaia meno ma quando lo fa lascia il segno...".



