Barrow: "Nella ripresa il mister ci ha cambiati"

15 Luglio 2020



Ottavo gol con la maglia del Bologna per Musa Barrow che oggi ha impattato all'80' il Napoli con uno splendido sinistro a giro su imbeccata di Soriano. Il gambiano ha ammesso che uno dei segreti dei suoi gol è da ricondurre al capo scouting Marco Di Vaio che qualche suggerimento sui movimenti glielo ha dato…“Il primo tempo l'abbiamo fatto male, poi nella ripresa il mister ci ha cambiati – ha affermato a Dazn Barrow – Siamo andati a prenderli alti e la partita è cambiata. Soriano mi diceva sempre di non mollare e tutti mi aiutano in allenamento. Proviamo a fare sempre quello che ci chiede il mister e diamo il massimo sempre. Il gol? Di Vaio era un attaccante molto forte e mi aiuta con i movimenti…”.