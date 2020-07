Giuntoli: "Per Osimhen trattativa complessa"

Interviste15 Luglio 2020Corriere dello Sport"Non so di che sorpresa parlasse De Laurentiis: stiamo valutando un sacco di profili" “Stiamo lavorando su Osimhen: è forte. Una trattativa complessa, ha cambiato agente: tutto complicato" ha dichiarato Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato del Napoli sul campo del Bologna. Il dirigente del club azzurro ha aggiunto: "Non so di che sorpresa parlasse De Laurentiis: stiamo valutando un sacco di profili. Il Napoli è un club importante, valutiamo diverse soluzioni. Cessioni? E' prematuro parlare del mercato, possono succedere tante cose. Servirà pazienza, chi non vorrà stare qui allora partirà”.