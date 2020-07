I convocati per la trasferta a Bologna

14 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



Cronaca14 Luglio 2020SSC NapoliYounes non ci sarà per un risentimento muscolare Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. Prima fase dedicata a torello e circuito di riscaldamento. Successivamente seduta tattica a campo grande. Lavoro in palestra per Llorente. Younes non partirà per Bologna per un risentimento muscolare.



I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.