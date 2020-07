Bologna-Napoli: i precedenti



L'ultima vittoria degli azzurri al Dall'Ara risale al 2017





Sarà la sfida numero 122 tra Bologna e Napoli in Serie A. E' la 61esima edizione in terra emiliana.



Questo il bilancio dei precedenti al Dall'Ara: 41 vittorie Bologna, 36 pareggi, 44 successi del Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:



10 settembre 2017 – Bologna v Napoli 0-3



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:



19 gennaio 2014 - Bologna v Napoli 2-2



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:



25 maggio 2019 – Bologna v Napoli 3-2