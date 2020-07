Maxi offerta del Napoli per Osimhen

Mercato14 Luglio 2020SkyL'attaccante nigeriano firmerà fino al 2025, al Lille andranno 81 milioni compreso Ounas Sardegna: è qui che il Napoli sta cercando di chiudere l'affare Victor Osimhen. Il ds Cristiano Giuntoli è pronto a incontrare tutti gli interlocutori chiave per chiudere l'operazione per l'attaccante del Lille, questa volta in campo neutro (lo stesso classe '98 era stato a Napoli nei giorni scorsi). I nodi della trattativa non sono legati all'accordo con Osimhen, che ha già dato l'ok agli azzurri, ma alle commissioni richieste dai nuovi agenti del ragazzo. Una stretta di mano da raggiungere presto, anche per evitare l'intromissione last-minute di altri club nell'operazione. Si dovrà inoltre definire il salario di Osimhen nei dettagli, mentre chi lo ha assistito in precedenza minaccia di procedere per vie legali per ottenere le relative spettanze. Varie questioni di carattere economico, dunque, che il



Prima di chiudere tutto servirà l'intesa finale con il Lille. Che ha preso un impegno con il Napoli per la cessione di Osimhen, ma cerca di fare pressioni sul prezzo anche perché non incasserebbe la totalità dell'incasso. Il motivo è una clausola contrattuale inserita dal precedente club del nigeriano: il Charleroi, dove Osimhen è esploso nel 2018/19 (36 partite e 20 gol) e che ha diritto a una percentuale attorno al 10-15% sulla futura rivendita del giocatore. Anche il club belga seguirà dunque con attenzione l'esito della trattativa.



