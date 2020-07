HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: De Laurentiis: "Inizia un ciclo Gattuso"

"Ai 60 anni di Ancelotti parlai tre ore con lui. Ne rimasi impressionato. Svolge la professione per amore e non per soldi"





Interviste13 Luglio 2020Corriere dello Sport"Ai 60 anni di Ancelotti parlai tre ore con lui. Ne rimasi impressionato. Svolge la professione per amore e non per soldi" Presentazione del ritiro a Castel di Sangro per il Napoli, presso l'Hotel Britannique. La preparazione estiva è stata fissata orientativamente dal 28/29 agosto al 9 settembre, dando avvio a una nuova partnership siglata fino al 2025. Per parlare di questa collaborazione, presente il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre al governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio: "La mia antipatia è una capacità di sintesi che a molti non piace. Ma d'altronde a Napoli ci sono ancora i Borbone. Sono molto incasinato fino a giovedì, ma sono aperto a fare un incontro con voi per parlare di mercato. Ora però dobbiamo valorizzare questo evento a Castel Di Sangro. Arriverà un milione di napoletani, siamo distanti appena un'ora e si muoverà tanta gente. Il Covid ci ha chiaramente limitato nelle scelte, ma Castel di Sangro ha delle strutture che io ignoravo. C'è un campo di calcio spettacolare, sono rimasto impressionato. Nemmeno al San Paolo abbiamo certe attrezzature".



De Laurentiis: "Castel di Sangro una nuova famiglia"

"Dopo la gara con il Barcellona - ha proseguito - in programma l'8, nel caso in cui dovessimo essere eliminati, daremo 12 giorni di riposo alla squadra, quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno invece inizierebbe più tardi. C'era indicazione folle della Lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa? Per me il campionato dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre". Sempre riferendosi al ritiro, De Laurentiis ha proseguito: "Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo ancora a Dimaro, ma saremo anche a Castel Di Sangro. Sono molto contento e felice di aver trovato un'altra famiglia, una realtà da sostenere attraverso l'azione promo-pubblicitaria. Da cosa nasce cosa, se riusciamo ad incrementare con altre attività". Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha aggiunto altri dettagli della partnership con il Napoli: "Il ritiro a Castel di Sangro e nella Regione Abruzzo vuole essere l'inizio di un percorso lungimirante, per questo stiamo siglando un accordo di 6 anni, rinnovabili".



Gattuso all'inizio di un ciclo, presto Osimhen?

La prima domanda di mercato riguarda Osimhen e l'opportunità che sia presente nel ritiro a Castel di Sangro: "Chi lo sa, è il bello del gioco. Se inizierà il ciclo di Gattuso con un rinnovo per tre anni? C'è bisogno di sottolinearlo? Scrivete ciò che volete. Avete visto il Sassuolo? Quanti gol ha fatto quel Caputo a 32 anni? Bisogna essere umili, non cercare sempre nomi e proclami che si riversano sempre contro. Il tweet? Non capisco di che ultimatum si parli. Chi può dire che giovedì non abbia qualcosa da annunciare? Fatemi sapere, o vengo io qui o venite voi a Capri. Se chi viene da un altro continente e non ha il nuovo agente, senza più i vecchi, magari qualche cretino gli dice 'ma dove ti portano?'. Ma che ne sanno loro? Parliamo di un'altra cultura e un'altra religione, il cibo per loro è una cosa diversa: i nostri cuochi devono cucinare per varie culture". Sempre tornando al ritiro, invece, si cominciano a programmare le amichevoli: "Castel di Sangro, Pescara, Teramo e un club internazionale? È tutto in divenire, vedremo cosa si può fare localmente, poi per le altre squadre bisognerà vedere, in altri paesi forse si riprenderà prima. Una cazzata totale è che l'ECA o l'Uefa non parlano mai di partire insieme, ognuno ha un problema e c'è l'anarchia completa e vedremo chi vorrà giocare con noi, siamo amici del Liverpool, del Barcellona, di tante squadre, ma non siamo padroni in casa degli altri e molti hanno già accordi contrattuali da rispettare".



Da Callejon a un "incidente ancellottiano"

Alla domanda sul fatto se ci sarà anche Callejon nel ritiro di Castel di Sangro, De Laurentiis risponde così: "Quién sabe?". Poi replica a chi gli dice che con Osimhen il Napoli sarebbe da Champions: "Il Napoli è sempre stato una macchina da Europa, quest'annno abbiamo avuto un incidente ancellottiano e abbiamo dovuto recuperare. Dovete ringraziare il Signore che mi mette una mano sulla spalla, ai 60 anni di Ancelotti parlai tre ore con Gattuso. Ne rimasi impressionato, il mondo dei calciatori non è che ti dia tanti argomenti, mentre con Rino si poteva parlare di tutto. Non era un uomo inquieto, ma appagato personalmente ed economicamente. Non c'è uno spasmodico rincorrere miglioramenti, sono persone che svolgono la propria professione per amore e danno il meglio tramite la professione".



